Fric u osmini finala Australijan opena

Deveti teniser sveta Amerikanac Tejlor Fric plasirao se u osminu finala Otvorenog prvenstva Australije, pošto je danas u trećem kolu u Melburnu pobedio 139. igrača sveta Švajcarca Stana Vavrinku posle četiri seta, 7:6, 2:6, 6:4, 6:4.

Meč je trajao dva sata i 45 minuta.

Fric je dva puta uzeo servis švajcarskom teniseru, dok je Vavrinka takođe osvojio dva brejka.

Američki teniser zabeležio je 30 asova, dok je Vavrinka osvojio 15 poena direktno iz servisa.

Fric će u osmini finala igrati protiv petog tenisera sveta Italijana Lorenca Muzetija.

Vavrinki, osvajaču titule na Australijan openu 2014. godine, je ovo bio poslednji meč na tom turniru, pošto je švajcarski teniser saopštio da će na kraju sezone završiti igračku karijeru.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com