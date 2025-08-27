Fric u trećem kolu Ju Es opena, Rud i Nakašima eliminisani

Norveški teniser Kasper Rud nije uspeo da se plasira u treće kolo Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je večeras u Njujorku u drugom kolu izgubio od 107. igrača sveta Belgijanca Rafaela Kolinjona posle pet setova, 4:6, 6:3, 6:3, 4:6, 5:7.

Meč je trajao tri sata i 34 minuta.

Rud, 12. igrač sveta, uzeo je šest puta servis belgijskom teniseru, dok je Kolinjon takođe osvojio šest brejkova.

Kolinjon će u trećem kolu igrati protiv 21. tenisera sveta Čeha Jiržije Lehečke, koji je večeras u drugom kolu pobedio 59. igrača sveta Argentinca Tomasa Martina Ečeverija posle četiri seta, 3:6, 6:0, 6:2, 6:4.

Američki teniser Brendon Nakašima nije uspeo da se plasira u treće kolo, pošto je u drugom kolu izgubio od 175. igrača sveta Švajcarca Žeroma Kima posle pet setova, 6:4, 6:7, 5:7, 6:3, 6:7.

Meč je trajao četiri sata i 25 minuta.

Nakašima, 31. igrač sveta, uzeo je pet puta servis švajcarskom teniseru, dok je Kim osvojio četiri brejka.

Kim će u trećem kolu igrati protiv četvrtog tenisera sveta Amerikanca Tejlora Frica, koji je večeras u drugom kolu pobedio 353. igrača sveta Južnoafrikanca Lojda Herisa posle četiri seta, 4:6, 7:6, 6:2, 6:4.

Meč između Frica i Herisa trajao je tri sata i 23 minuta.

Fric je pet puta uzeo servis južnoafričkom teniseru, dok je Heris osvojio tri brejka.

Plasman u treće kolo ostvarili su i Francuz Benžamen Bonzi, koji je savladao Amerikanca Markosa Girona, i Čeh Tomaš Mahač, koji je pobedio Brazilca Žoaa Fonseku.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com