Frimpong odsustvuje sa terena nekoliko nedelja zbog povrede

Frimpong se povredio u sredu tokom utakmice protiv Karabaga (6:0), u poslednjem osmom kolu Lige šampiona.

„On će odsustvovati nekoliko nedelja, ali nije toliko loše koliko smo mislili. Tako da, to je nešto pozitivno iz nečega što nije pozitivno“, rekao je trener Liverpula Arne Slot.

Slot nije precizirao o kakvoj se povredi radi, da li je prepona ili tetiva.

Liverpul će u subotu dočekati Njukasl u Premijer ligi, a Slot je rekao da njegova ekipa nema prostora za grešku, pošto ih je već „previše napravila“.

„Već smo mislili da je svaki period ključan, to se nije promenilo. Što se više približavate kraju, imate manje prilika da napravite grešku. Sada smo u poziciji u kojoj ne smemo da priuštimo greške, napravili smo ih previše“, naveo je Slot.

Uoči utakmice aktuelni šampion Liverpul je šesti na tabeli sa 36 bodova, 14 manje od vodećeg Arsenala. Njukasl je deveti sa 33 boda.

(Beta)

