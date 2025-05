Frimpong prešao u Liverpul

Dosadašnji fudbaler Bajer Leverkuzena Džeremi Frimpong prešao je danas u Liverpul.

Liverpul je na svom sajtu saopštio da je Frimpong potpisao „dugoročni ugovor“ sa klubom.

Engleski klub nije naveo vrednost transfera, ali je poznati insajder Fabricio Romano preneo da je u pitanju suma od 35 miliona evra.

„Išlo je prilično lako. Liverpul je došao i rekao da je zainteresovan, i očigledno za mene tu nije bilo dileme. Rekao sam svojim menadžerima da urade šta god treba, samo da završe ovo“, naveo je Frimpong, a preneo sajt kluba.

Holandski desni bek je od 2021. godine nastupao za Bajer Leverkuzen, za koji je odigrao ukupno 190 utakmica, postigao 30 golova i upisao 44 asistencije.

Kao član Bajera je dva puta bio izabran u idealan tim Bundeslige, dok je u sezoni 2023/24 bio član i najboljeg tima Lige Evropa.

„Navijači Liverpula, daću sve od sebe, svu svoju energiju, svoju posvećenost radu i nadam se da ćemo moći da pobeđujemo zajedno, da slavimo zajedno, da uzmemo sve zajedno. Uzbuđen sam što sam ovde. Hvala vam momci što ste me prihvatili i neću vas izneveriti, daću vam energiju koju želite“, dodao je Frimpong.

Reprezentativac Holandije je rekao da je stekao utisak da trener Liverpula, njegov sunarodnik Arne Slot veruje u njega, zbog čega mu je poraslo samopouzdanje.

„Razgovarao sam sa trenerom nekoliko puta. Zvuči veoma pozitivno. Kaže da mogu da donesem mnogo energije i dosta svojih kvaliteta, svoju brzinu. Kada trener govori pozitivno o vama, to vam stvara samopouzdanje jer veruje u vas. Imao sam dobre razgovore sa njim. Zaista sam uzbuđen što ću raditi sa njim. Čak i kada sam bio u reprezentaciji, neki od momaka iz Fejenorda bi mi pričali o njemu i govorili kako je on najbolji trener kog su ikad imali. Uvek sam čuo dobre stvari o treneru. Sada će on biti moj trener, tako da sam uzbuđen zbog toga“, naveo je Frimpong.

Liverpul je ove godine osvojio svoju prvu titulu šampiona Premijer lige od sezone 2019/20, i sledeće sezone će ponovo igrati u Ligi šampiona.

(Beta)

