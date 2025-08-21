Frimpong van terena do kraja reprezentativne pauze

Fudbaler Liverpula Džeremi Frimpong će zbog povrede zadnje lože odsustovati sa terena do završetka reprezentativne pauze, saopštio je danas trener aktuelnog šampiona Premijer lige Arne Slot.

Holandski desni bek je u meču protiv Bornmuta, u kom je iz igre izašao u 60. minutu, zadobio povredu zbog koje će propustiti predstojeće utakmice Premijer lige protiv Njukasla i Arsenala.

„Medicinski tim je bio potpuno u pravu u vezi sa Džeremijem kada su mi rekli da moramo da ga izvedemo iz igre, jer će biti van terena do kraja reprezentativne pauze, a to se desilo tokom utakmice“, naveo je Slot, a preneo sajt kluba.

Nakon mečeva protiv Njukasla i Arsenala sledi reprezentativna pauza, u toku koje će reprezentacija Holandije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo igrati protiv selekcija Poljske i Litvanije.

Liverpul će svoju prvu utakmicu nakon završetka reprezentativne pauze odigrati 14. septembra protiv Barnlija.

„Već sam odmah posle utakmice rekao da to nema nikakve veze sa njegovom igrom, ali smo smatrali da ima problem sa zadnjom ložom. A pod ‘mi’ ne mislim na sebe, već na medicinsko osoblje. I bili su potpuno u pravu. Dakle, bila je dobra odluka da izađe iz igre, inače bi možda bio van terena duže. Očekujemo da ćemo ga ponovo imati na raspolaganju posle reprezentativne pauze“, dodao je Slot.

Frimpong (24) je u Liverpul prešao u maju iz Bajer Leverkuzena, u transferu vrednom 35 miliona evra.

(Beta)

