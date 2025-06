FSS demantuje Kerkeza: Vrata reprezentacije otvorena za sve

Fudbalski savez Srbije (FSS) oglasio se danas povodom izjava Sebastijana Kerkeza, oca fudbalera Miloša Kerkeza, koje su iznete u jednom podkastu i u kojima se tvrdi da je Savez pokazao nezainteresovanost za uključivanje Kerkeza u nacionalni tim Srbije.

Iz FSS ističu da su navodi Sebastijana Kerkeza netačni i da je Savez u više navrata, sa punim poštovanjem i ozbiljnim pristupom, pokušavao da ubedi Miloša Kerkeza da obuče dres Srbije.

„Iznenađuje me lakoća s kojom su izrečene netačne tvrdnje o navodnoj nezainteresovanosti Saveza. Istina je potpuno drugačija“, izjavio je direktor mlađih selekcija FSS, Nikola Lazetić, koji je naglasio da je u više navrata lično razgovarao sa Miloševim ocem.

Lazetić je otkrio da je razgovore sa Sebastijanom Kerkezom vodio u skladu sa praksom Saveza da kontaktira roditelje dok su igrači maloletni. Prema njegovim rečima, vođeno je najmanje pet razgovora, svaki u trajanju dužem od sat vremena, uz izraženu iskrenu želju da Miloš postane deo budućnosti reprezentacije Srbije.

„Zamolio sam i njegove tadašnje saigrače iz Milana, Radeta Krunića i Marka Lazetića, da mu neformalno prenesu našu želju i motivišu ga da izabere Srbiju. Sve je urađeno bez pritiska, sa poštovanjem prema njegovoj odluci“, rekao je Lazetić.

On je, međutim, istakao da je tokom jednog razgovora otac Sebastijan otvoreno rekao da će se Miloš odlučiti za Mađarsku jer je to „najlakši i najbrži put da on i supruga dobiju mađarski pasoš“.

„Takve razloge neću komentarisati, ali ih ne možemo nazvati sportskim. Zato me dodatno čudi da se sada u javnosti gradi narativ o nebrizi Saveza, jer je istina potpuno suprotna“, naglasio je Lazetić.

Direktor mlađih selekcija FSS istakao je i pozitivne primere mladih igrača koji su izabrali Srbiju, poput Lazara Samardžića, Jan-Karla Simića i Nemanje Motike.

„Fudbalski savez Srbije će uvek raditi u interesu naše reprezentacije i mladih igrača. Vrata su uvek širom otvorena za one koji žele da igraju za Srbiju. Svi ostali imaju pravo na svoj put, ali treba da preuzmu odgovornost za sopstvene odluke“, poručio je Lazetić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com