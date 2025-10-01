FSS: Meč protiv Albanije proglašen za utakmicu najvišeg bezbednosnog rizika

Fudbalski savez Srbije (FSS) saopštio je danas da je predstojeći meč kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv selekcije Albanije, koji će biti odigran u Leskovcu, proglašen za utakmicu najvišeg bezbednosnog rizika.

„Predstojeći duel kvalifikacija za Svetsko prvenstvo između reprezentacija Srbije i Albanije na stadionu ‘Dubočica’ u Leskovcu 11. oktobra, od strane svih nadležnih institucija – Međunardone fudbalske federacije (Fifa), Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Fudbalskog saveza Srbije, proglašena je utakmicom najvišeg bezbednosnog rizika“, piše u saopštenju FSS-a.

Meč između reprezentacija Srbije i Albanije na programu je 11. oktobra od 20.45.

FSS je naveo i da će dva oficira bezbednosti Fife biti prisutni na toj utakmici.

„Sa ciljem da se obezbedi maksimalna sigurnost svih učesnika i gledalaca, Fifa je donela odluku da, specijalno za ovu priliku, u Leskovac uputi čak dva oficira za bezbednost. Njihovo prisustvo jasno potvrđuje značaj i ozbiljnost ovog susreta u bezbednosnom smislu, ali i dodatno naglašava obavezu svih aktera da se sport stavi u prvi plan“, dodaje se u saopštenju Saveza.

Prošla utakmica u kom je reprezentacija Srbije bila domaćin selekciji Albanije odigrana je 14. oktobra 2014. godine u Beogradu. Ona je zbog incidenata bila prekinuta. Pobeda je potom službenim rezultatom bila dodeljena Albaniji, a reprezentacija Srbije bila je kažnjena i oduzimanjem tri boda.

„Fudbalska javnost još uvek pamti da je prethodni duel ovih reprezentacija u Beogradu, oktobra 2014. godine, prekinut usled teških incidenata, što je ostavilo duboke posledice po naš nacionalni tim i srpski fudbal, kako rezultatski, tako i u finansijskom smislu. Upravo zato, imamo posebnu odgovornost da se taj scenario ne ponovi, već da se pokaže da Srbija ume i mora da bude domaćin velikog sportskog događaja u skladu sa najvišim međunarodnim standardima“, navodi FSS.

Savez je saopštio i da on preduzima sve neophodne mere kako bi predstojeća utakmica protekla u „fer-plej atmosferi“.

„Fudbalski savez Srbije, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Evropskom fudbalskom unijom (Uefa), Fifom i svim ostalim nadležnim organima, preduzima sve neophodne mere kako bi utakmica protekla u fer-plej atmosferi, bez incidenata i u duhu sporta“, zaključuje se u saopštenju FSS-a.

Selekcije Srbije i Albanije su u okviru ovih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo već odigrali utakmicu u Tirani, koja se završila nerešeno 0:0.

(Beta)

