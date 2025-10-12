FSS: Reprezentaciju će u Andori predvoditi Zoran Mirković

Fudbalski savez Srbije (FSS) saopštio je danas da će reprezentaciju u predstojećoj utakmici u Andori predvoditi selektor mlade selekcije Zoran Mirković i zahvalio je Draganu Stojkoviću na svemu što je učinio za državni tim, nakon što je posle poraza od Albanije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo ponudio ostavku na mesto selektora.

Srbija je sinoć u Leskovcu izgubila od Albanije 0:1 u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine, a Stojković je posle utakmice objavio da je ponudio ostavku čelnicima Saveza i da neće putovati u Andoru na duel koji se igra u utorak uveče.

„Vođenje A reprezentacije Srbije na narednoj utakmici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo preuzeće strateg naše mlade selekcije Zoran Mirković, koji se već u nedelju ujutro priključio nacionalnom timu u Nišu, zajedno sa članovima stručnog štaba Strahinjom Pandurovićem, Lazarom Tomićem, Aleksandrom Kirovskim, Dejanom Odavićem i Bogdanom Milićevićem“, navodi se u saopštenju na sajtu FSS.

Odmah po povratku iz Andore, u petak 17. oktobra, zasedaće Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije, koji će u skladu sa nadležnostima i standardnom procedurom doneti dalje odluke u vezi sa promenama na čelu reprezentacije.

„Fudbalski savez Srbije izražava zahvalnost Draganu Stojkoviću na svemu što je učinio u prethodne četiri i po godine na čelu reprezentacije, pre svega na plasmanu na Svetsko i Evropsko prvenstvo, kao i na osvajanju prvog mesta u B diviziji Lige nacija i očuvanju statusa u elitnom rangu evropskog fudbala“, piše u saopštenju Saveza.

Srbija je treća na tabeli Grupe K sa sedam bodova iz pet utakmica, a Albanija je druga sa 11 bodova i utakmicom više.

Prva je Engleska sa 15 bodova iz pet mečeva, Letonija je odigrala šest utakmica i osvojila pet bodova, a poslednjeplasirana Andora ima bod iz takođe šest utakmica.

Prvoplasirane ekipe iz svake grupe plasiraće se direktno na Mundijal u SAD, Kanadi i Meksiku sledećeg leta, a drugoplasirane će igrati u baražu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com