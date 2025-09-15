FSS: Utakmica Srbije i Albanije u Leskovcu iz bezbednosnih razloga

Fudbalski savez Srbije (FSS) saopštio je večeras da će se iz bezbednosnih razloga utakmica reprezentacija Srbije i Albanije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine igrati u Leskovcu umesto u Beogradu.

Posle utakmice sa Engleskom u Beogradu, u kojoj je Srbija izgubila 0:5, odluka o promeni lokacije doneta je na osnovu detaljnih analiza svih aspekata u vezi sa organizacijom visokorizičnog sportskog događaja kao što je predstojeći duel sa Albanijom, navodi se na sajtu FSS.

„Ključni razlog je bezbednost. Ne samo publike, već pre svega igrača i svih ostalih aktera utakmice. Takav susret nosi najviši stepen rizika i zahteva potpunu kontrolu kako bi se sprečili incidenti kakve smo već imali prilike da vidimo u duelima ova dva tima. Svi dobro pamtimo događaje i posledice iz Beograda 2014. godine“, piše u saopštenju.

Prvobitno je planirano da se utakmica sedmog kola Grupe K između Srbije i Albanije igra 11. oktobra od 20.45 u Beogradu, ali je uz saglasnost Fudbalskog saveza Albanije, Evropska fudbalska unija odobrila da duel bude odigran u istom terminu na stadionu Dubočica u Leskovcu.

„Fudbalski savez Srbije nalazi se već duže vreme pod posebnom pažnjom disciplinskih organa Fifa i Uefa zbog incidenata na tribinama, što podrazumeva realnu opasnost od oštrih kazni, pa i duže suspenzije. Promena lokacije i organizacija utakmice u Leskovcu značajno smanjuje rizik od eventualnih ekscesa i time doprinosi zaštiti ugleda srpskog fudbala i interesa nacionalnog tima“, naveo je FSS.

Kako se navodi, podjednako važan razlog je ambijent na stadionu Dubočica i činjenica da je na svim prethodno odigranim utakmicama publika u Leskovcu pružala bezrezervnu podršku državnom timu i navijala od prvog do poslednjeg minuta.

FSS je izrazio zahvalnost Uefi i Fudbalskom savezu Albanije na razumevanju i konstruktivnoj saradnji u donošenju odluke.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com