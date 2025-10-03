FSS: Za meč protiv Albanije bez ulaznica u slobodnoj prodaji

Odbor za hitna pitanja Fudbalskog saveza Srbije doneo je odluku da za predstojeći kvalifikacioni duel Srbije i Albanije, koji će biti odigran 11. oktobra u Leskovcu, neće biti ulaznica u slobodnoj prodaji, preneo je danas FSS.

Kako je saopšteno, ulaz na tribine biće omogućen isključivo kroz „kontrolisanu raspodelu ulaznica fudbalskoj zajednici, regionalnim savezima, klubovima, školama fudbala i njihovim pratiocima, stručnim organizacijama, sponzorima i zvaničnim gostima, predstavnicima medija, kao i medicinskim i tehničkim ekipama“.

Ulaznice će biti personalizovane, a na kapijama stadiona predviđene su stroge bezbednosne provere uz uvid u lični dokument.

FSS je podsetio da je poslednji meč Srbije i Albanije, odigran u Beogradu 2014. godine, prekinut nakon incidenata, što je dovelo do teških posledica za našu reprezentaciju, uključujući gubitak plasmana na Evropsko prvenstvo 2016.

„S obzirom na ta iskustva, kao i procene Fifa, smernice Ministarstva unutrašnjih poslova i konsultacije sa Uefa, doneta je odluka da utakmica u Leskovcu bude organizovana pod najvišim bezbednosnim merama. Fifa će poslati dva oficira za bezbednost, a na tribinama neće biti gostujućih navijača“, naveo je FSS.

Fudbalski savez Srbije apeluje na sve aktere da svojim ponašanjem doprinesu fer i sportskom ambijentu, kako bi reprezentacija Srbije imala najbolje uslove za ostvarivanje rezultata na terenu.

(Beta)

