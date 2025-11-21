Fudbaler Čelsija Palmer slomio prst na nozi u nezgodi kod kuće

Fudbaler Čelsija Kol Palmer slomio je prst na nozi u nezgodi u svojoj kući i propustiće predstojeće tri utakmice, protiv Barnlija, Barselone i Arsenala.

Kako je danas preneo Skaj, Palmer je o vrata udario mali prst na levoj nozi, a trener Čelsija Enco Mareska rekao je da će napadač sigurno propustiti tri utakmice.

„Nažalost, imao je nezgodu kod kuće gde je udario prst na nozi, ali nije ništa ozbiljno. Neće biti na terenu sledeće sedmice“, rekao je Mareska.

Upitan koliko bi Palmer mogao da odsustvuje, trener je rekao da ne zna.

„Slomio je prst. Jedino što znamo je da ga neće biti ovog vikenda i sledeće sedmice. Poslednji put kad sam ga video, u četvrtak ujutro, nije nosio čarape, nije nosio japanke, ništa. Nije bilo primetno da toliko otežano hoda. Bio je dobro, ali problem je što je to mali prst. Kontakt sa kopačkom može biti bolan“, dodao je Mareska.

Palmer je trebalo da se vrati na teren pošto se oporavio od povrede prepone, zbog koje je odigrao samo tri utakmice u Premijer ligi.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com