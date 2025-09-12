Fudbaler Evertona Griliš najbolji igrač u Premijer ligi u avgustu

Fudbaler Evertona Džek Griliš proglašen je danas za najboljeg igrača Premijer lige u avgustu.

Griliš je ovog leta iz Mančester sitija prešao na pozajmicu u Everton do kraja sezone. On je u dve utakmice bio starter i imao je četiri asistencije u pobedama protiv Brajtona i Vulverhemptona.

Engleski 30-godišnji fudbaler ima dve više asistencije od bilo kog igrača u prva tri kola u Premijer ligi, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Griliš je prvi put dobio nagradu za igrača meseca u Premijer ligi, a prvi je igrač Evertona kome je to pošlo za rukom još od Dominika Kalverta-Luina u septembru 2020. godine.

On je debitovao u Premijer ligi igrajući za Aston Vilu i od tada je odigrao 193 utakmice u ligi i osvojio tri titule sa Mančester sitijem.

(Beta)

