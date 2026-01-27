Fudbaler Mančester junajteda Dorgu van terena nekoliko nedelja zbog povrede zadnje lože

Dorgu je povredu zadobio u utakmici protiv Arsenala, u kojoj je njegova ekipa pobedila 3:2, a BBC je preneo da se i dalje ne zna koliko će tačno odsustvovati sa terena.

Danski krilni igrač je ove sezone odigrao ukupno 24 utakmice za Mančester junajted, a u poslednjih sedam mečeva svog tima je postigao tri gola, u koje spadaju i pogoci protiv Mančester sitija i Arsenala.

Mančester junajted se nakon pobeda nad drugoplasiranim Mančester sitijem i prvoplasiranim Arsenalom nalazi na četvrtom mestu na tabeli Premijer lige sa 38 bodova.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com