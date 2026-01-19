Fudbaler Maroka Dijas: Duša me boli zbog promašenog jedanaesterca u finalu

Marokanski fudbalski reprezentativac Brahim Dijas rekao je danas da ga „boli duša“ jer je promašio ključni jedanaesterac u finalu Kupa afričkih nacija protiv Senegala.

Maroko je sinoć posle produžetaka izgubio od Senegala 0:1, u finalu Kupa afričkih nacija čiji je bio domaćin. Dijas je u nadoknadi regularnog dela utakmice promašio jedanaesterac, nakon što je pokušao „panenkom“ da savlada golmana Eduara Mendija.

Uoči finala 26-godišnji fudbaler Real Madrida bio je jedan od naboljih igrača na turniru, pošto je postigao pet golova u sedam utakmica.

On je u objavi na Instagramu preuzeo svu odgovornost za svoje postupke i izvinio se navijačima.

„Duša me boli. Sanjao sam o ovoj tituli zahvaljujući svoj ljubavi koju ste mi svi dali, svakoj poruci, svakom znaku podrške koji me je naveo da osetim da nisam sam. Borio sam se svime što sam imao, srcem iznad svega. Juče nisam uspeo i preuzimam punu odgovornost. Izvinjavam se duboko iz srca“, naveo je Dijas.

„Biće mi teško da se oporavim jer ova rana ne zarasta lako, ali pokušaću. Ne zbog sebe, već za sve koji su verovali u mene i za sve koji su patili sa mnom. Nastaviću sve dok jednog dana ne budem mogao da vam uzvratim svu ljubav i postanem izvor ponosa za moj marokanski narod“, dodao je on.

Afrička fudbalska konfederacija pokrenula je disciplinski postupak protiv Senegala, nakon što se ekipa povukla sa terena kada je dosuđen jedanaesterac za Maroko. Sadio Mane je uspeo da ubedi saigrače da se vrate na teren i posle 14 minuta pauze utakmica je nastavljena.

Fudbalski savez Marka najavio je da će pokrenuti pravni postupak protiv Senegala.

(Beta)

