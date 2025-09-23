Fudbaler Napolija Politano produžio ugovor do juna 2028. godine

Fudbaler Napolija Mateo Politano produžio je ugovor do 30. juna 2028. godine, saopštio je danas italijanski klub.

Politano je 2020. godine iz Intera došao na pozajmicu u Napoli, koji je posle toga otkupio njegov ugovor. Za klub iz Napulja odigrao je 238 utakmica, postigao je 34 golova i imao je 35 asistencija.

Osvojio je dve šampionske titule u Seriji A i Kup Italije.

Tokom karijere igrao je za Romu, Peruđu, Peskaru i Sasuolo.

Igrao je za mlade reprezentacije Italije, a za A selekciju debitovao je 2018. godine, odigrao je 16 utakmica i postigao četiri gola.

(Beta)

