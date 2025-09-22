Fudbaler PSŽ-a Dembele osvajač Zlatne lopte 2025

Fudbaler Pari Sen Žermena Francuz Usman Dembele osvojio je večeras na ceremoniji u Parizu Zlatnu loptu 2025, za najboljeg igrača u prošloj sezoni.

Dembele je prošle sezone osvojio Ligu šampiona, prvenstvo Francuske, Kup Francuske i Uefa Superkup.

Nagradu mu je uručio čuveni fudbaler Ronaldinjo.

Iza njega u izboru za najboljeg ostali su igrač Barselone Lamine Jamal, fudbaler PSŽ-a Vitinja i igrač Liverpula Mohamed Salah.

Napadač Barselone Rafinja zauzeo je peto mesto u izboru za najboljeg, fudbaler Reala Kilijan Mbape bio je šesti, a sedmi Kol Palmer iz Čelsija. Osmo mesto zauzeo je golman PSŽ-a Đanluiđi Donaruma, njegovi saigrači Nuno Mendes i Ašraf Hakimi deveto i 10.

Zlatnu loptu u ženskoj konkurenciji osvojila je, po reći put zaredom, Aitana Bonmati iz Barselone. Ona je slavila ispred saigračice iz reprezentacije Španije Marione Kaldentej i Engleskinje Alesije Ruso.

Do sada su samo Lionel Mesi i Mišel Platini uspeli da osvoje Zlatnu loptu tri puta uzastopno.

„Kopa“ trofej za najboljeg mladog igrača uzrasta do 21 godine dodeljen je 18-godišnjem fudbaleru Barselone Laminu Jamalu, koji je sa koji je sa katalonskim timom osvojio titulu prvaka Španije prošle sezone. On je drugu godinu zaredom osvojio nagradu za najboljeg mladog fudbalera sveta.

„Najpre želim da se zahvalim organizatorima na nagradi. Čast mi je što sam ponovo ovde. Takođe bih želeo da zahvalim svom klubu Barseloni, kao i reprezentaciji, jer bez njih ne bih bio ovde“, poručio je Jamal.

Istu nagradu u ženskoj konkurenciji osvojila je 19-godišnja fudbalerka Barselone Viki Lopes.

Za najuspešniji muški klub proglašen je Pari Sen Žermen, koji je u maju osvojio prvu titulu evropskog prvaka u klupskoj istoriji, pobedivši u finalu u Minhenu Inter. Pored titule prvaka Evrope, PSŽ je osvojio i 13. titulu prvaka fraancuske, Kup Francuske i Uefa Superkup.

Za najuspešniji ženski klub u prošloj sezoni proglašen je Arsenal, koji je osvojio titulu prvaka Evrope u ženskoj konkurenciji, a u engleskoj Premijer ligi su zauzele drugo mesto.

Trofej „Gerd Miler“ za najboljeg strelca sezone dobio je Šveđanin Viktor Đekerš. On je ovog leta prešao u Arsenal, a prošle sezone je nastupa za lisabonski Sporting, za koji je u minuloj sezoni postigao 54 gola na 51 zvaničnoj utakmici.

Nagradu „Gerd Miler“ kod dama ponela je fudbalerka Barselone Eva Pajor. Poljakinja je na 43 meča postigla 41 gol u svojoj debitantskoj sezoni u Barseloni.

Nagradu „Jašin“ za najboljeg golmana dobio je čuvar mreže Mančester sitija Italijan Đanluiđi Donaruma. On je ovog leta stigao u Siti, a prošle sezone je u dresu Pari Sen Žermena osvojio titulu prvaka Evrope, prvenstvo Francuske, Kup Francuske i Uefa Superkup.

U konkurenciji dama nagradu je dobila Engleskinja Hana Hampton, čuvarka mreže Čelsija, koja je ovog leta sa reprezentacijom osvojila Evropsko prvenstvo.

Nagradu „Johan Krojf“ za najboljeg trenera u ženskom fudbalu dobila je Holanđanka Sarina Vigman, selektor reprezentacije Engleske sa kojom je ovog leta osvojila titulu evropskog prvaka u Švajcarskoj. Njoj je trofej uručio Fabio Kapelo.

„Velika je čast dobiti ovu nagradu nakon neverovatnog leta“, izjavila je Vigman.

U konkurenciji za najboljeg trenera muške ekipe pobedio je Luis Enrike iz Pari Sen Žermena, koji je prošle sezone sa Parižanima osvojio titulu u Ligi šampiona, titulu prvaka Francuske, Kup Francuske i Uefa Superkup. Nominovani su bili još Antonio Konte, Hansi Flik, Enco Mareska i Arne Slot.

„Došlo je vreme da se zahvalim mnogima. Pre svega, želim da zahvalim svojoj porodici – ovo je posebna nagrada i za njih. Zatim hvala svima u Pari Sen Žermenu, jer svako od njih čini klub onakvim kakav jeste. Naravno, posebno zahvaljujem saigračima, koji su ostvarili neverovatnu sezonu. Želeo bih da se zahvalim i dvema posebnim osobama – predsedniku Naseru Al-Kelaifiju, koji uvek brine o timu, i Luizu Kampusu, sa kojim oduvek imam poseban odnos“, poručio je laureat prilikom uručenja nagrade“, izjavio je Enrike, a preneo Bi Bi Si.

Nagradu „Sokrates“, koja se dodeljuje za značajan doprinos društvenim inicijativama i humanitarnim akcijama, dobila je Fondaciji „Hana“, koja pruža sveobuhvatnu podršku deci i mladima obolelim od bolesti opasnih po život. Fondaciju je pokrenuo trener Pari Sen Žermena Luis Enrike, nakon smrti svoje ćerke Hane, koja je 2019. godine preminula u devetoj godini života posle borbe sa retkim oblikom kancera kostiju.

Među zvanicama na ceremoniji u pozorištu Šatle bili su i legendarni fudbaler i potpredsednik Partizana Predrag Mijatović i selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković.

Zlatnu loptu dodeljuje fudbalski magazin Frans fudbal od 1956. godine za fudbalere, a od 2018. godine za fudbalerke. U glasanju učestvuju reprezentacije i novinari iz 100 najboljih zemalja na rang-listi Međunarodne fudbalske federacije (FIFA). Od ove godine Frans fudbal dodeljuje nagradu zajedno sa Uefom i listom Ekip.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com