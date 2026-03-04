Fudbaler Rade Krunić najbolji sportista Sportskog društva Crvena zvezda

Fudbaler Crvene zvezde Rade Krunić proglašen je danas za najboljeg sportistu Sportskog društva Crvena zvezda.

Kruniću je dodeljena nagrada na svečanosti koja je održana u Medija centru stadiona „Rajko Mitić“ povodom 81. rođendana Crvene zvezde.

„Želim da čestitam rođendan mojoj Crvenoj zvezdi, kao i uvek i ovom prilikom pokazujemo da nismo samo najveće sportsko društvo na Balkanu, u Srbiji i regionu, već i jedna velika porodica. Hvala Sportskom društvu na ovoj nagradi koja ne bi bila moguća bez mojih kolega, saigrača, stručnog štaba, direktora i svih ljudi koji doprinose Crvenoj zvezdi. Zvezda je život, sve drugo su sitnice“, rekao je Krunić, navodi se na sajtu kluba.

Iskusni vezni igrač, koji ima međunarodno iskustvo i nastupe na evropskoj sceni, tokom prethodne godine bio je jedan od ključnih igrača crveno-belih na domaćoj i međunarodnoj sceni.

„Pored statističkih parametara koji prikazuju značaj Krunića za naš tim, iskusni fudbaler je u prethodnoj godini pokazao i da je pravi lider na terenu i van njega. Profesionalizam, radna etika i požrtvovanost izdvojili su ga kao primer mlađim igračima, zbog čega je njegovo priznanje za najboljeg sportistu Sportskog društva Crvena zvezda još jedna potvrda značaja koji ima za crveno-beli klub“, navodi se u saopštenju.

(Beta)

