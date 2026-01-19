Fudbaler Senegala Kamara: Kad Mane priča, svi slušaju

Senegalski fudbaler Lamin Kamara izjavio je da je ta selekcija pobedila Maroko u dramatičnom finalu i osvojila Kup afričkih nacija zahvaljujući Sadiju Maneu.

Senegal je u finalu u Rabatu pobedio Maroko posle produžetaka sa 1:0. Iako nije postigao gol, Sadio Mane je postao heroj Senegala.

Utakmica je bila na ivici prekida, jer su besni senegalski navijači pokušali da upadnu na teren posle odluke sudije o penalu u korist domaćeg tima duboko u nadoknadi vremena, a samo nekoliko minuta nakon što je Senegalu poništen gol.

Fudbaleri Senegala su potom, na poziv selektora, napustili teren. Ipak, Mane je nagovorio svoje saigrače da se vrate i utakmica je nastavljena.

„Bili smo u svlačionici. On je bio jedini koji je ušao vičući, vikao je na nas da izađemo i da završimo utakmicu. I na kraju je bio u pravu. Izašli smo, poslušali smo ga, jer kad Sadio priča, svi slušaju. Poslušali smo ga i na kraju je sve dobro prošlo po nas“, rekao je Kamara.

Golman Senegala Eduar Mendi je lako odbranio penal Brahima Dijasa, potom se ušlo u produžetke i Pape Geje je postigao pobednički gol za Senegal u četvrtom minutu.

„Sadio nam je rekao da se vratimo i mi smo ponovo mobilisali. Eduar je odbranio penal, ostali smo fokusirani, postigli gol i pobedili“, rekao je Geje.

Malo navijača je na kraju ostalo na stadionu u Rabatu da vidi Manea kako podiže trofej, ali mala grupa navijača Senegala je mogla da slavi, dok je u isto vreme počinjalo veliko slavlje na ulicama Dakara.

(Beta)

