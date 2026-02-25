Fudbaler Sisoko produžio ugovor sa Čukaričkim do juna 2027. godine

Fudbaler Čukaričkog Sambu Sisoko produžio je danas ugovor na još godinu dana, do juna 2027. godine.

Defanzivnom vezisti iz Malija ugovor je isticao ovog leta, a posle potpisivanja novog ugovora, ostaće na Banovom brdu do juna 2027. godine.

„Srećan sam u Čukaričkom, srećan sam i zbog statusa koji imam u klubu. Zahvalan sam menadžmentu na podršci i poverenju koje imaju u mene, brzo smo se dogovorili oko produžetka ugovora. Nadam se i verujem da ćemo zajedno ostvariti ciljeve koje smo postavili pred početak sezone“, rekao je Sisoko za klupski sajt.

Sisoko je 2022. godine došao u beogradski klub i sa 128 utakmica jedan je od stranaca sa najviše odigranih utakmica za Čukarički. Za to vreme postigao je četiri gola i učestvovao u prvom plasmanu kluba u grupnu fazu Lige konferencija.

Tehnički direktor Čukaričkog Goran Grkinić rekao je da je Sisoko primer igrača koji je zadužio klub svojim igrama, odnosom prema treninzima i utakmicama i ponašanjem na terenu i van njega i istakao da je pokrenuta procedura da dobije srpski pasoš.

„Zbog tog statusa, ali i godina koje je proveo ovde, pokrenuli smo i proces da dobije srpski pasoš, on to svakako zaslužuje, s obzirom da je primer i mlađim generacijama u našem klubu. Imao je brojne ponude jer mu je ugovor isticao na leto, mogao je da bira gde će nastaviti karijeru, ali je odlučio da produži vernost sa klubom u koji će uvek moći da se vrati kad jednom bude otišao. Čukarički će uvek biti njegova kuća“, naveo je Grkinić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com