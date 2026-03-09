Fudbaler Sitija Rodri kažnjen sa 80.000 funti zbog komentarisanja sudije

Fudbaler Mančester sitija Rodri kažnjen je danas sa 80.000 funti zbog komentarisanja sudije posle utakmice protiv Totenhema u Premijer ligi.

Rodri je optužio sudiju Roberta Džonsa da „nije neutralan“, posle remija Sitija i Totenhema 2:2, 1. februara.

Fudbalski savez Engleske (FA) saopštio je da je Rodri priznao optužbu da se neprimereno ponašao tokom intervjua posle utakmice, pošto je dao komentare koji impliciraju na pristrasnost i dovode u pitanje integritet sudije, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Rodri je bio ljut pošto je priznat gol Dominika Solankea, nakon što se činilo da je šutnuo u nogu defanzivca Sitija Marka Geija.

„Znam da smo osvojili previše toga i da ljudi ne žele da pobeđujemo, ali sudija mora da bude neutralan. Nije fer jer smo toliko naporno radili. Kada se sve završilo, ostajete frustrirani“, rekao je tada Rodri.

(Beta)

