Fudbaler Sitija Rodri se ponovo povredio

Fudbaler Mančester sitija Rodri ponovo se povredio i najverovatnije neće biti potpuno spreman za povratak na teren do kraja reprezentativne pauze u šampionatima u septembru, rekao je danas njegov trener Pep Gvardiola.

Španski fudbaler je propustio gotovo čitavu prošlu sezonu pošto je prošlog septembra pokidao prednje ukrštene ligamente kolena. Osvajač Zlatne lopte se na teren vratio u samoj završnici pretposlednje utakmice Premijer lige protiv Bornmuta.

On je bio sa ekipom na Svetskom klupskom prvenstvu u SAD, ušao je u igru u drugom poluvremenu utakmice osmine finala protiv Al Hilala, ali je početkom produžetka morao da napusti teren zbog problema sa preponom.

„Rodri se oporavlja, ali doživeo je veliku povredu u poslednjoj utakmici protiv Al Hilala. Poslednjih nekoliko dana bolje je trenirao. Nadamo se da će posle reprezentativne pauze biti potpuno spreman“, rekao je Gvardiola, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Fudbaleri Sitija će sezonu u Premijer ligi početi 16. avgusta protiv Vulverhemptona, a zatim igraju protiv Totenhema i Brajtona pre pauze.

„Nadamo se da bi u tim utakmicama mogao da dobije nekoliko minuta, ali važno je da nema bolove, pošto ne želimo da se Rodri vrati povređen. Očajnički ćemo pokušati to da izbegnemo. Trenirao je sa nama poslednja dva treninga i to je dobro“, naveo je Gvardiola.

(Beta)

