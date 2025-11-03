Fudbaler Skantorpa među povređenima u napadu nožem u vozu

Fudbaler petoligaša Skantorp junajteda Džonatan Džouš jedan je od povređenih u napadu nožem u vozu koji je putovao u London.

„Možemo da potvrdimo da je Džonatan zadobio povrede koje nisu opasne po život u tom napadu, ali je i dalje u bolnici. Zbog tekuće istrage, trenutno nismo u situaciji da daljemo dalje informacije“, navodi se u saopštenju engleskog kluba.

Bi-Bi-Si (BBC) je izvestio da je 22-godišnji fudbaler zadobio rasekotinu bicepsa i da je podvrgnut operaciji.

Policija je danas optužila 32-godišnjeg muškarca za pokušaj ubistva, u napadu u subotu uveče, u kome je 10 osoba povređeno.

Policija i dalje radi na otkrivanju motiva, ali je navela da se ne čini da je napad povezan sa terorizmom.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com