Fudbaler Totenhema Bergval odsustvuje do tri meseca zbog povrede

Fudbaler Totenhema Lukas Bergval mogao bi da odsustvuje do tri meseca zbog povrede skočnog zgloba.

Bergval se povredio u utorak tokom utakmice protiv Borusije iz Dortmunda u Ligi šampiona, a zamenjen je u drugom poluvremenu nakon što je pokušao da nastavi da igra.

Švedski 19-godišnji fudbaler biće određeni period nedostupan treneru Tomasu Franku, a posle prvih pregleda lekari su naveli da, prema najgorem scenariju, Bergvala čeka pauza do tri meseca, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Bergval je došao u Totenhem u februaru 2024. godine iz Đurgardena, a ove sezone odigrao je 26 utakmica za ekipu koja je 14. na tabeli Premijer lige.

On se priključio igračima Džejmsu Medisonu, Rodrigu Bentankuru, Mohamedu Kudusu, Dejanu Kuluševskom i Benu Dejvisu koji će dugoročno odsustvovati zbog povreda.

Posle šestonedeljne pauze u ekipu bi trebalo da se vrati Rišarlison.

(Beta)

