Fudbaler Vest Hema Paketa oslobođen optužbi za nameštanje u utakmicama

Fudbaler Vest Hema Lukas Paketa oslobođen je danas optužbi za nameštanje u utakmicama, nakon što je optužen da je namerno dobio žute kartone kako bi uticao na tržište klađenja.

„Lukas Paketa negirao je optužbe protiv njega, a Regulatorna komisija je nakon saslušanja utvrdila da nisu dokazane“, navodi se u saopštenju Fudbalskog saveza Engleske (FA), preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

FA je pokrenuo istragu u avgustu 2023. godine, a brazilski fudbaler optužen je prošlog maja da je namerno dobio žute kartone u četiri različite utakmice, protiv Lestera, Aston Vile, Lidsa i Bornmuta, u periodu od novembra 2022. do avgusta 2023. godine, kako bi „jedna ili više osoba profitirale od klađenja“.

Da je proglašen krivim, Paketa bi se suočavao sa doživotnom suspenzijom.

Predstavnici fudbalera naveli su da je to bio najduži slučaj u istoriji FA.

On je optužen da je prekršio pravilo E5 u vezi sa integritetom utakmica i takmičenja.

To pravilo navodi da „učesnik ne sme direktno ili indirektno neprimereno pokušavati da utiče na rezultat, tok, ponašanje ili bilo koji drugi aspekt ili događaj u vezi sa fudbalskom utakmicom ili takmičenjem“.

Komisija je potvrdila dve optužbe protiv Pakete zbog toga što nije odgovorio na pitanja i nije pružio informacije tokom istrage FA.

Savez je saopštio da će u najkraćem roku odrediti odgovarajuću kaznu.

Bivši fudbaler Milana i Liona je prošle sezone odigrao 33 utakmice u Premijer ligi i postigao četiri gola.

On je u avgustu 2022. godine iz Liona prešao u Vest Hem, sa kojim je osvojio Ligu konferencija.

Paketa je plakao nakon što je u maju dobio žuti karton protiv Totenhema, a njegova supruga Marija Furnije je iste večeri u objavi na Instagramu rekla da dve godine žive noćnu moru.

„Od prvog dana ove istrage tvrdio sam da sam nevin u ovim izuzetno ozbiljnim optužbama. Ne mogu ništa više da kažem u ovom trenutku, ali bih želeo da izrazim koliko sam zahvalan bogu i koliko sam željan da se vratim igranju fudbala sa osmehom na licu“, rekao je Paketa.

„Mojoj supruzi koja me je podržavala, Vest Hemu, navijačima koji su me uvek bodrili i mojoj porodici, prijateljima i pravnom timu koji su me podržavali – hvala vam na svemu“, dodao je on.

(Beta)

