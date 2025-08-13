Fudbaler Žulijus Eđike Opara produžio ugovor sa Novim Pazarom

Fudbalski klub Novi Pazar produžio je ugovor sa napadačem Žulijusom Eđikeom Oparom do kraja 2027. godine, objavio je danas taj superligaš.

„Svojim odličnim partijama zaslužio je unapređenje ugovornih uslova, a ovaj potez kluba predstavlja još jedan korak ka dugoročnoj stabilnosti i razvoju mladih igrača“, objavili su Novopazarci na klupskim internet stranicama.

Dosadašnji ugovor novopazarskog superligaša i 20-godišnjeg Nigerijca bio je važeći do 30. juna 2026. godine.

Opara je za prvi tim Novog Pazara odigrao 46 utakmica, a postigao je šest golova i upisao devet asistencija.

