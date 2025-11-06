Fudbaler Zvezde Elšnik: Pokazali smo da možemo da igramo protiv svake ekipe

Fudbaler Crvene zvezde Timi Maks Elšnik rekao je da bi večerašnja pobeda protiv Lila mogla sve da preokrene i da su crveno-beli pokazali da mogu da se suprotstave svakom protivniku u Ligi Evropa.

„Znači nam pobeda. Lil je iz ekipa iz lige petica, možda i najteži protivnik u grupnoj fazi. Sada smo pokazali da možemo da igramo protiv svakoga. Odigrali smo pametnu utakmicu, igrali smo na rezultat. Protiv Brage su se svi žalili da nije bilo faulova, a sad ih je možda bilo i previše. Pobedila je dobra, a Mateus nas je spasio, on je vanserijski golman. Ova pobeda je došla zahvaljujući borbenosti“, rekao je Elšnik posle utakmice za televiziju Arenasport.

Fudbaleri Zvezde pobedili su na svom terenu Lil 1:0, u utakmici četvrtog kola Lige Evropa i ostvarili prvu pobedu u tom takmičenju ove sezone.

Elšnik je rekao da je na teren „danas izašao pravi tim“ i da bi ova pobeda mogla sve da preokrene.

„Mislim da je to Crvena zvezda. Jedna utakmica može da sve padne, da smo svi u depresiji i kanalu, a sada jedna pobeda može da nas podigne, ceo grad, nas, klub i navijače“, ocenio je Elšnik.

