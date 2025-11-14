Fudbaleri Argentine pobedili Angolu u prijateljskoj utakmici

Fudbalska reprezentacija Argentine pobedila je večeras u Luandi Angolu 2:0, u prijateljskoj utakmici.

Golove za aktuelne svetske šampione postigli su Lautaro Martines u 44. minutu i Lionel Mesi u 82. minutu. Oni su asistirali jedan drugome kod golova.

Utakmica je odigrana u sklopu proslave 50. godišnjice od sticanja nezavisnosti Angole.

Na stadionu „11. novembar“ bilo je više od 50.000 ljudi koji su na nogama ovacijama pozdravili Mesija, kada je u završnici utakmice napustio teren.

Angola je platila 12 miliona dolara Fudbalskom savezu Argentine za tu utakmicu.

Angola je proglasila nezavisnost od kolonijalnog vladara Portugala 11. novembra 1975. godine, ali je ubrzo ušla u razorni građanski rat u kome je poginulo između 500.000 i milion ljudi, do njegovog kraja 2002. godine.

(Beta)

