Fudbaleri Atletiko Madrida Alvares i Kardozo propuštaju utakmicu protiv Liverpula

Fudbaleri Atletiko Madrida Hulijan Alvares i Džoni Kardozo će zbog povreda propustiti predstojeću utakmicu Lige šampiona protiv Liverpula, saopštio je danas španski klub.

Atletiko Madrid će u sredu od 21 čas na gostujućem terenu igrati protiv Liverpula, u utakmici prvog kola ligaške faze Lige šampiona.

Uz Alvaresa, koji predstojeći duel propušta zbog „nelagodnosti“ zbog koje je morao da izađe iz igre u meču protiv Viljareala, i Kardoza, koji je na treningu uganuo skočni zglob leve noge, u Englesku neće putovati ni Hose Marija Himenes, Aleks Baena i Tijago Almada, koji su od ranije povređeni.

Alvares je bio najbolji strelac Atletiko Madrida u prošloj sezoni sa 29 golova na 57 odigranih utakmica, dok je Kardozo ovog leta stigao iz Betisa u transferu vrednom 30 miliona evra.

