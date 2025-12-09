Fudbaleri Bajerna pobedili Sporting u Ligi šampiona

Fudbaleri Bajerna iz Minhena pobedili su večeras na svom terenu Sporting iz Lisabona 3:1, u utakmici šestog kola Lige šampiona.

Sporting je poveo u 54. minutu autogolom Džoše Kimiha, a izjednačio je Serž Gnabri u 65. minutu.

Nemačka ekipa povela je u 69. minutu kada je strelac bio Lenart Karl, a konačan rezultat postavio je Jonatan Ta u 77. minutu.

Karl je postigao gol i u šestom minutu, ali je posle upotrebe VAR tehnologije pogodak poništen zbog ofsajda.

Posle pete pobede Bajern se popeo na drugo mesto na tabeli sa 15 bodova.

Sporting je pretrpeo drugi poraz i ima 10 bodova na devetom mestu.

U sedmom kolu Bajern će 21. januara dočekati Union Sen Žil, a Sporting će dan ranije u Lisabonu igrati protiv aktuelnog šampiona Pari Sen Žermena.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com