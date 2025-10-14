Fudbaleri Barselone će protiv Reala nositi dresove sa logom novog albuma Eda Širana

Fudbaleri Barselone nosiće u predstojećem velikom derbiju protiv Real Madrida specijalne dresove sa logom novog albuma britanske pop zvezde Eda Širana, saopštio je danas katalonski klub.

Oznaka sa Širanovog osmog studijskog albuma pod nazivom „Play“ pojaviće se na prednjoj strani dresova koje će fudbaleri Barselone nositi 26. oktobra u velikom derbiju protiv Real Madrida.

Nedelju dana ranije, 19. oktobra, dresove sa istim logom nosiće fudbalerke Barselone u prvenstvenoj utakmici protiv Granade.

Otkako je pokrenula partnerstvo sa muzičkim striming servisom Spotifaj, koji je sponzor dresa i stadiona Kamp Nou, Barselona je na utakmicama protiv Reala na dresove stavljala logo muzičkih zvezda među kojima su Roling Stonsi, Drejk, Koldplej i Trevis Skot.

„Ponosan sam što vidim moj novi album Play na dresu Barselone. Veliki sam fan fudbala i Barselone. Volim što možemo da spojimo svetove muzike i fudbala na tako zabavan način“, rekao je engleski pop muzičar Ed Širan.

Širan je manjinski investitor u engleskom drugoligašu Ipsviču i sve do ove sezone bio je sponzor klupskih dresova.

Inspirisana godinom osnivanja kluba, Barselona će pustiti u prodaju 1.899 dresova, a takođe će objaviti kolekciju robe sa logom imena albuma.

„Edove pesme su godinama bile deo naše plej-liste u svlačionici i poseban je osećaj videti ime njegovog albuma na našem dresu“, rekao je fudbaler Barselone Robert Levandovski.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com