Fudbaleri Barselone pobedili Ovijedo

Fudbaleri Barselone pobedili su večeras na gostujućem terenu Ovijedo 3:1, u utakmici šestog kola španskog prvenstva.

Ovijedo je poveo u 33. minutu golom Albreta Reine, a izjednačio je Erik Garsija u 56. minutu.

Aktuelni šampion ponovo je poveo u 70. minutu, kada je strelac bio Robert Levandovski, a konačan rezultat postavio je Ronald Arauho u 89. minutu.

Barselona je ostvarila petu pobedu i na drugom mestu na tabeli ima 16 bodova, dva manje od vodećeg Real Madrida.

Ekipa koju sa klupe predvodi srpski trener Veljko Paunović pretrpela je treći uzastopni poraz, ukupno peti i ima tri boda na 18. mestu na tabeli.

U sledećem kolu Barselona će dočekati Real Sosijedad, a Ovijedo će igrati na gostujućem terenu protiv Valensije.

(Beta)

