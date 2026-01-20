Fudbaleri Bode Glimta pobedili Mančester siti u Ligi šampiona

Bode je poveo golovima dvostrukog strelca Kaspera Hega u 22. i 24. minutu, a kod oba pogotka asistirao je Ole Blomberg.
Treći gol postigao je Jens Hauge u 58. minutu.
Jedini strelac u ekipi Sitija bio je Rajan Šerki u 60. minutu.
Engleska ekipa utakmicu je završila sa desetoricom, pošto je u 62. minutu Rodri dobio drugi žuti karton.
Bode je u poslednje dve utakmice bez poraza, a posle prve pobede u Ligi šampiona zauzima 26. mesto sa šest bodova.
Siti je pretrpeo drugi poraz i četvrti je sa 13 bodova.
Bode će u sledećem kolu igrati protiv Atletika u Madridu, a Siti će dočekati Galatasaraj.
(Beta)
