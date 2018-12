Fudbaleri Boke koncentrisani na finalnu utakmicu Kupa libertadores

Fudbaleri Boke Juniors ne žele više da pričaju o neredima u Kupu libertadores, već žele da se koncentrišu na revanš utakmicu finala sa River Platom.

Fudbaleri Boke danas su imali prvi trening na „Santjago Bernabeu“, gde će u nedelju od 20.30 igrati revanš sa Riverom.

Utakmica je premeštena iz Buenos Ajresa u Madrid iz bezbednosnih razloga.

„Važno je da budemo mirne glave i da se što pre koncentrišemo na ono što je pred nama, finale Kupa libertadores. Ono o čemu moramo da pričamo je ta utakmica“, rekao je napadač Boke Karlos Teves.

U prvoj utakmici na stadionu Bombonjera, Boka i River odigrali su 2:2. Revanš je trebalo da bude odigran na Monumentalu 24. novembra, ali je odložen pošto su navijači Rivera napali klupski autobus koji je prevozio igrače Boke na stadion.

Posle nekoliko pomeranja termina, Južnoamerička fudbalska konfederacija (CONMEBOL) je iz bezbednosnih razloga odlučila da se utakmica odigra u Madridu.

„Sve je to sada prošlost. Igraćemo važnu utakmicu, na velikom stadionu i nadamo se da će biti veliki spektakl“, rekao je vezni igrač Boke Vilmar Barios.

Nekoliko gradova je želelo da bude domaćin utakmice, ali su se čelnici CONMEBOL odlučili za glavni grad Španije delom i zbog velikog broja Argentinaca koji tamo žive. Očekuje se da će u grad doći desetine hiljada navijača iz Buenos Ajresa.

„Važno je da ovde imamo podršku. Znamo da u Argentini nije lako. Žao mi je navijača, ali nisu igrači krivi. CONMEBOL je odlučio da se finale Kupa libertadores odigra ovde i nisu razmišljali o navijačima i igračima“, rekao je Teves.

Očekuju se velike mere obezbedjenja, a španski mediji preneli su da je vodji navijača Boke zabranjen ulazak u zemlju, nakon što je danas stigao u Madrid, ali je odmah poslat u Argentinu.

„To je važan primer Argentincima. To je poruka da možeš dobro da obaviš stvari ako želiš. To je primer da možeš da zabraniš dolazak nasilnim navijačima ako to želiš“, dodao je Teves.

Boka će pokušati da osvoji sedmi trofej Kupa libertadores, čime bi se na prvom mestu po uspešnosti izjednačila sa Independijenteom. Poslednji put Boka je bila pobednik Kupa libertadores 2007. godine.

River je trostruki osvajač tog takmičenja, a poslednji put 2015. godine. Dva velika argentinska rivala do sada nisu igrala u finalu.

