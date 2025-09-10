Fudbaleri Bolivije pobedili Brazil i plasirali se u baraž za Svetsko prvenstvo

Fudbalska reprezentacija Bolivije pobedila je noćas na svom terenu u El Altu Brazil 1:0, u utakmici poslednjeg 18. kola južnoameričkih kvalifikacija i plasirala se u interkontinentalni baraž za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Jedini gol postigao je Migel Terseros iz jedanaesterca u četvrtom minutu nadoknade prvog poluvremena.

To je bio prvi poraz Brazila otkako je ekipu preuzeo Karlo Ančeloti.

Bolivija je prošla u baraž i zahvaljujući porazu prvog konkurenta Kolumbije, koja je na gostujućem terenu u Maturinu izgubila od Venecuele 3:6.

Iz južnoameričkih kvalifikacija na Mundijal 2026. u Kanadi, SAD i Meksiku plasiralo se prvih šest ekipa na tabeli: Argentina, Ekvador, Kolumbija, Urugvaj, Brazil i Paragvaj.

Bolivija je zauzela sedmo mesto u kvalifikacijama sa 20 bodova, a Kolumbija je završila takmičenje sa dva boda manje.

Interkontinentalni baraž od šest ekipa održaće se u martu naredne godine, a dve ekipe plasiraće se na Svetsko prvenstvo.

U ostalim utakmicama poslednjeg kola južnoameričkih kvalifikacija Ekvador je na svom terenu pobedio Argentinu 1:0, Čile je kao domaćin odigrao 0:0 protiv Urugvaja, a Paragvaj je na gostujućem terenu pobedio Peru 1:0.

(Beta)

