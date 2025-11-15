Fudbaleri Bosne i Hercegovine obezbedili plasman u baraž za SP

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobedila je večeras u Zenici Rumuniju 3:1, u utakmici sedmog kola Grupe H u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine i obezbedila jedno od prva dva mesta na tabeli, odnosno najmanje plasman u baraž.

Rumunija je povela golom koji je Danijel Birlidžea postigao u 17. minutu, a izjednačio je Edin Džeko u 49. minutu. Bosna je povela pogotkom Esmira Bajraktarevića u 80. minutu, a pobedu je obezbedio Haris Tabaković u četvrtom minutu nadoknade.

Rumunija je od 68. minuta igrala sa desetoricom, pošto je Denis Draguš zbog oštrog starta dobio crveni karton.

U toj grupi Austrija je ranije danas u Limasolu pobedila Kipar 2:0 golovima Marka Arnautovića, a za direktan plasman na Mundijal bilo joj je potrebno da Bosna večeras ne pobedi.

Pobednici grupa plasiraće se direktno na Svetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Kanadi i Meksiku, dok će drugoplasirane ekipe igrati u baražu.

Austrija je prva na tabeli sa 18 bodova, Bosna ima 16, a Rumunija 10 bodova. Kipar je četvrti sa osam, a poslednji je San Marino bez bodova.

U poslednjem kolu Austrija će u utorak dočekati Bosnu, a Rumunija će biti domaćin San Marinu.

U Grupi C Danska i Škotska obezbedile su prva dva mesta na tabelo.

Reprezentacija Danske odigrala je u Kopenhagenu nerešeno 2:2 protiv Belorusije, dok je Grčka u Atini pobedila Škotsku 3:2.

Danska je prva na tabeli sa 11 bodova, a Škotska na drugom mestu ima 10. Grčka je treća sa šest bodova, a Belorusija ima jedan bod.

U poslednjem kolu Škotska će u utorak dočekati Dansku, a Grčka će igrati na gostujućem terenu protiv Belorusije.

