Fudbaleri Bosne i Hercegovine posle penala pobedili Vels za plasman u finale baraža za SP

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se u finale baraža za plasman na ovogodišnje Svetsko prvenstvo, pošto je večeras u polufinalu u Kardifu, posle boljeg izvođenja penala pobedila selekciju Velsa 5:3, nakon što je rezultat posle regularnog dela utakmice i produžetaka bio 1:1.

Prednost Velsu je u 51. minutu doneo Danijel Džejms, sjajnim udarcem iz daljine.

Bosna i Hercegovina je izjednačila u 86. minutu pogotkom Edina Džeka, koji je glavom sproveo centaršut iz kornera Kerima Alajbegovića u mrežu gola domaćeg tima.

Golove za Bosnu i Hercegovinu u penal seriji postigli su Haris Tabaković, Ivan Bašić, Amir Hadžiahmetović i Alajbegović, čijim pogotkom je završena penal serija.

Za Vels su svoje udarce u penal seriji realizovali Hari Vilson i Mark Heris.

Udarac sa „bele tačke“ bosanskog napadača Ermedina Demirovića odbranio je golman Velsa Karl Darlou, dok velški igrači Brenan Džonson i Neko Vilijams nisu uspeli da realizuju svoje penale. Udarac Džonsona završio je preko gola, dok je šut Vilijamsa odbranio golman Bosne i Hercegovine Nikola Vasilj.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine će u finalu baraža igrati kao domaćin protiv selekcije Italije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com