Fudbaleri Crvene zvezde danas gostuju TSC-u

BAČKA TOPOLA – Fudbaleri Crvene zvezde i TSC-a sastaju se danas od 18:30 časova u okviru 25. kola Superlige Srbije.

„Crveno-beli“ su lider na tabeli SLS sa 16 bodova prednosti u odnosu na Partizan i Čukarički. TSC je četvrti sa 49 bodova.

„Ekipa TSC-a igra brzo i jednostavno, dobro se kreće. Imaju dobar tim i trenera, sve su posložili, vidi se da su i igrače dovodili na osnovu filozofije igre koju trener forsira. Istrpeli su i prebrodili početak, koji je bio malo teži, a sada naravno dolaze rezultati i lepa igra. Lazetić i ja smo generacijski tu, zajedno smo igrali u mlađim kategorijama. Dobro ga poznajem, znam koliko je posvećen i koliko dobro radi. Imao je jedan dobar put iz Milanovca, u mlađim kategorijama večitog rivala i kao pomoćni trener, da se on razvija uz svoju ekipu i da mu ekipe igraju iz godine u godinu sve bolje. Mislim da je našao sredinu koja isto te njegove ideje može da podrži, što je veoma bitno za trenera. Želim mu sve najbolje i da ih dovede do tog mesta do kog žele“, izjavio je Milojević dan pre utakmice.

(Tanjug)

