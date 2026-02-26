Fudbaleri Crvene zvezde eliminisani u plej-ofu Lige Evropa

Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u osminu finala Lige Evropa, pošto su večeras u revanš meču plej-ofa, na svom terenu u Beogradu, posle produžetaka izgubili od Lila 0:2, nakon što je regularni deo utakmice završen 1:0 u korist francuskog tima.

Beogradski crveno-beli su u prvoj utakmici, koja je bila odigrana u Francuskoj, pobedili 1:0, pa su u dvomeču izgubili ukupnim rezultatom 1:2.

Prednost Lilu u revanš meču doneo je Olivije Žiru golom u četvrtom minutu, a pogodak kojim je francuski tim izborio plasman u osminu finala Lige Evropa postigao je Nejtan Ngoj u 99. minutu.

Obe ekipe su utakmicu, kojoj je prisustvovalo 46.477 gledalaca, započele veoma energično i napadački nastrojeno, a prvu dobru šansu imala je Zvezda u drugom minutu, kad je Džej Enem uspeo da, nakon dugog auta Naira Tiknizjana, iz okreta uputi udarac koji je sigurno odbranio golman Lila Berke Ozer.

Lil je samo dva minuta kasnije uspeo da iskoristi svoju prvu šansu na utakmici i pogotkom Olivijea Žirua povede 1:0, čime je francuski tim došao do izjednačenja u ukupnom rezultatu dvomeča. Kapiten Lila Benžamen Andre je centaršutem sa desnog krila u petercu Zvezde pronašao Žirua, koji je dobio vazdušni duel sa Rodrigaom i dobrim udarcem glavom savladao golmana crveno-belih Mateusa.

Nakon gola Žirua ritam je dosta opao, obe ekipe su se mučile da stvore šansu za pogodak, a težište igre je pretežno bilo na sredini terena.

Najveću pretnju u ovom periodu predstavljao je presing Lila na zadnju liniju Zvezde, kojim su igrači francuskog tima uspeli da iznude par grešaka crveno-belih koje ipak nisu uspeli da iskoriste.

Ritam igre se ponovo podigao od 33. minuta, kad je Zvezda odličnim presingom uspela da dođe do lopte nedaleko od kaznenog prostora Lila. Iako nisu uspeli da iskoriste tu priliku, crveno-beli su počeli da igraju mnogo hrabrije u narednom periodu i da vrše veći pritisak na zadnju liniju svog rivala.

Ipak, Lil je uspeo da izdrži pritisak Zvezde i da u završnici prvog poluvremena dođe do tri nove šanse.

Prvo je u 40. minutu Žiru uputio udarac iz daljine u donji levi ugao gola Zvezde, koji je sigurno odbranio Mateus, da bi golman crveno-belih morao ponovo da interveniše samo dva minuta kasnije, kad je dobro reagovao nakon šuta iz daljine Matijasa Fernandes-Parda.

Poslednju priliku za Lil u prvom poluvremenu imao je Fernandes-Pardo u 44. minutu. Žiru je poslao sjajno dodavanje u prostor, Fernandes-Pardo je uspeo da pretrči defanzivca crveno-belih Strahinju Erakovića i da sam izađe ispred golmana Zvezde Mateusa, koji je uspeo da se pravovremeno baci u noge belgijskog krilnog napadača i pokupi loptu pre njegovog udarca.

Do kraja prvog poluvremena nije bilo više dobrih šansa, pa je ekipa Lila nakon prvih 45 minuta igre imala vođstvo 1:0.

Ekipa Zvezde je dosta energičnije započela drugo poluvreme, ali je do prve dobre šanse došao Lil u 51. minutu. Hakan Arnar Haraldson je nakon odličnog driblinga uspeo da dobrim dodavanjem pronađe Gaetana Perena u kaznenom prostoru Zvezde. Ipak, Mateus je pravovremeno istrčao, skratio ugao i sigurno odbranio udarac francuskog krilnog napadača.

Samo dva minuta kasnije je ekipa Zvezde došla do odlične prilike, koja je ponovo usledila nakon dugog auta Tiknizjana. Levi bek crveno-belih je ubacivanjem lopte iz auta u šesnaestercu Lila pronašao Rodrigaa, koji ju je glavom prosledio do Marka Arnautovića. Austrijski napadač je potom takođe glavom poslao loptu do Vasilija Kostova, čiji je udarac glavom sa pet metara udaljenosti završio preko gola francuskog tima.

U narednom periodu su crveno-beli preuzeli inicijativu, ali nisu uspeli da upute dobar udarac ka golu Lila, sve do 78. minuta, kad je Jung Vu Seol preciznim šutem iz daljine uspeo da namuči Ozera i natera ga da dobro interveniše.

Ekipa Zvezde je do kraja regularnog dela utakmice nastavila da vrši jak pritisak na zadnju liniju i golmana Lila, ali nije uspela da svoju dobru igru u napadu „kruniše“ pogotkom.

Regularni deo meča završen je rezultatom 1:0 za Lil i utakmica je otišla u produžetke.

Nakon mirnog početka prvog produžetka, ekipa Lila je pogotkom Nejtana Engoja u 99. minutu stekla prednost 2:0 i povela u ukupnom rezultatu dvomeča. Fernandes-Pardo je dobrim driblingom pretrčao Rodrigaa na levom krilu i dodavanjem u kaznenom prostoru Zvezde pronašao Feliksa Koreu. Portugalski krilni napadač je potom odložio loptu za Engoja, koji je dobrim udarcem savladao Mateusa.

Do kraja prvog produžetka nije viđena nijedna dobra prilika za pogodak, a ekipa Zvezde je drugi produžetak započela dobrom šansom Arnautovića u 107. minutu. Seol je centaršutem sa desnog krila pronašao Arnautovića, čiji je udarac glavom sigurno odbranio Ozer. Sudija Entoni Tejlor je nakon odbrane Ozera dosudio i faul za Lil, pošto je smatrao da je Arnautović pre udarca u leđa gurnuo defanzivca gostujućeg tima Šansela Mbembu.

Narednu dobru priliku u drugom produžetku imala je ekipa Lila u 112. minutu. Korea je nakon sjajnog „duplog pasa“ sa Žiruom iz dobre pozicije uputio udarac ka golu Zvezde, koji je odlično odbranio Mateus.

Crveno-beli su samo dva minuta kasnije imali sjajnu priliku da dođu do pogotka, koji bi im doneo izjednačenje u ukupnom rezultatu dvomeča. Timi Maks Elšnik je iz kornera uputio centaršut na prvu stativu, Rade Krunić je odatle loptu glavom ubacio u peterac Lila, odakle su igrači francuskog tima uspeli da je u poslednjem trenutku izbace pre nego što bi do nje došli fudbaleri Zvezde.

Ekipa Zvezde je nastavila da napada do kraja drugog produžetka, ali je Lil uspeo da izdrži pritisak, utakmicu završi pobedom 2:0 i plasira se u osminu finala Lige Evropa.

Lil će u osmini finala Lige Evropa igrati protiv Olimpika iz Liona ili Aston Vile.

