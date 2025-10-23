Fudbaleri Crvene zvezde izgubili od Brage u LE

Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su večeras na gostujućem terenu od Brage 0:2, u utakmici trećeg kola ligaške faze Lige Evropa.

Prednost Bragi doneo je Fran Navaro golom u 22. minutu, a konačan rezultat je postavio Mario Dorželes pogotkom u 72. minutu.

Ekipa Zvezde je zapretila već u trećem minutu iz dobrog kontranapada. Rade Krunić je odličnim dodavanjem proigrao Nemanju Radonjića, koji izašao sam ispred golmana Brage Lukaša Horničeka. Krilni napadač Zvezde je u situaciji „jedan na jedan“ šutirao pravo u Horničeka, koji je lako odbranio taj udarac.

Portugalski tim je u narednom periodu počeo dosta više da napada i težište igre prebacio na polovinu Crvene zvezde. Igrači Brage su u narednih 15 minuta „kružili“ oko kaznenog prostora Zvezde, a svaki put kad bi ušli u šesnaesterac rivala defanzivci beogradskih crveno-belih bi dobro odreagovali i otklonili opasnost.

Nakon nešto bolje igre Zvezde u narednih nekoliko minuta, Braga je u 22. minutu uspela da konačno probije odbranu beogradskog tima i dođe do vođstva. Loptu je na svojoj polovini nakon slabog ulaska u duel izgubio Radonjić, čime je započeta akcija Brage. Rodrigo Zalazar je poslao sjajno dodavanje na desnu stranu kaznenog prostora gostujućeg tima za Rikarda Ortu, nakon čega je golman Zvezde Mateus Lima Magalješ istrčao. Orta je ubacio loptu u sredinu šesnaesterca, a Fran Navaro lako zatresao nebranjenu mrežu gola Zvezde.

Zvezda je zaigrala energičnije nakon primljenog gola i u 25. minutu došla do dobre prilike. Mirko Ivanić je nakon sjajnog poteza pri driblingu poslao odlično dodavanje za Marka Arnautovića. Arnautović je predriblao golmana Horničeka i uputio udarac, koji je iza svog golmana zaustavio vezista Brage Gabri Martines. Pomoćni sudija je nakon završene akcije ipak podigao zastavicu kako bi signalizirao da je Arnautović bio u ofsajdu.

Nakon mirnog perioda u igri, Arnautović je u 32. minutu, nakon faula defanzivca Brage Gustafa Lagerbilkea, zadobio naizgled tešku povredu kolena. Austrijski napadač je morao da izađe iz igre, a umesto njega je na teren ušao Bruno Duarte.

Braga je ponovo uspostavila kontrolu nad igrom i stvorila još jednu dobru šansu u 37. minutu, kad je šut Orte iz daljine završio nedaleko pored leve stative gola Zvezde.

Portugalski tim je nastavio da napada i u nastavku prvog poluvremena i delovao opasno, naročito iz tranzicije, ali bez dobrog udarca upućenog ka golu Zvezde, pa se na poluvreme otišlo pri vođstvu Brage 1:0.

Ekipa Brage je na početku drugog poluvremena u potpunosti kontrolisala igru i posed. Igrači domaćeg tima su sa lakoćom kombinovali i osvajali loptu nazad u retkim trenucima kad bi je izgubili, ali do dobre šanse ipak nisu uspeli da dođu u prvih 15 minuta igre.

Prvu dobru priliku za pogodak u drugom poluvremenu imala je ekipa Zvezde u 64. minutu. Nair Tiknizjan je presekao poprečno dodavanje i uputio šut iz daljine, ali je Horniček dobro odbranio udarac koji je išao u donji desni ugao njegovog gola.

Braga je u 72. minutu uspela da nagradi svoju dobru igru u drugom poluvremenu i uveća svoju prednost. Igrači Zvezde su nakon nespretnih reakcija, kao i kod prvog gola, izgubili loptu na svojoj polovini, iz čega je započeta akcija Brage. Rodrigao je imao priliku da osvoji loptu nazad, ali nije uspeo da dobije duel sa Pauom Viktorom, koji je dodao loptu na levu stranu kaznenog prostora Zvezde za Ortu. Orta je, kao i kod svoje prve asistencije, ubacio loptu u sredinu kaznenog prostora, a udarac Marija Dorželesa je nakon odbitka od Timija Maksa Elšnika završio u mreži Zvezde.

Ekipa Zvezde je četiri minuta kasnije zapretila preko Ivanića, čiji je šut iz daljine ipak lako odbranio golman Horniček.

Braga je u 85. minutu imala veliku šansu da postigne svoj treći pogodak. Pau Viktor je bio dosta jači u duelu sa Frenklinom Tebom Učenom u kaznenom prostoru Zvezde i poslao loptu u sredinu šesnaesterca do Orte. Orta je loptu prosledio levo do Leonarda Lela, čiji je udarac sa nekoliko metara udaljenosti završio preko gola beogradskih crveno-belih.

Do kraja utakmice nije viđena dobra šansa ni na jednoj strani, pa se meč završio pobedom Brage 2:0.

Crvena zvezda zauzima 30. mesto na tabeli sa jednim bodom, dok je Braga prva sa devet bodova.

Beogradski crveno-beli će utakmicu narednog kola odigrati 6. novembra, kad će dočekati Lil, dok će Braga istog dana biti domaćin protiv Genka.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com