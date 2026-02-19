Fudbaleri Crvene zvezde na gostovanju pobedili Lil u prvom meču plej-ofa LE

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras na gostujućem terenu Lil 1:0, u prvom meču plej-ofa Lige Evropa.

Strelac pobedonosnog gola bio je Tebo Učena u prvom minutu nadoknade poluvremena.

Revanš meč je na programu za sedam dana i igra se u Beogradu.

Zvezda je prvu priliku imala u četvrtom minutu. Tinkzijan je prošao po levoj strani, uposlio Enema, koji je pogodio spoljni deo mreže.

U 25. minutu zapretio je Lil, ali je udarac Perina otišao daleko od gola.

Haraldson je u 32. minutu oprobao udarac iz daljine, ali je lopta otišla visoko preko gola Zvezde.

U 43. minutu dobro je po desnoj strani prošao Seol, ubacio loptu u šesnaesterac, ali je za malo zakasnio Enem. Minut kasnije, posle kornera, pokušao je Učena, ali je njegov udarac izblokiran.

Zvezda je povela u prvom minutu nadoknade poluvremena. Nakon kornera koji je izveo Hendel, lopta je pala u šesnaesterac Lila, a Učena se našao na pravom mestu i iz blizine zatresao mrežu.

Zvezda je mogla da duplira prednost u 50. minutu. Lučić je utrčao u šesnaesterac neometan, ali je dao sebi malo jači for, i njegov udarac u padu je uspeo da izblokira defanzivac Lila.

Arbautović je imao veliku priliku u 67. minutu. Nakon dodavanja Tinkzijana, Arnautović je šutirao sa oko sedam metara u padu, ali je njegov udarac nogom zaustavio golman Lila.

Novu priliku Arnautović je imao u 86. minutu. Nakon pasa Kataija, Arnautović se ponovo našao „oči u oči“ sa golmanom Lila, i ponovo je čuvar mreže domaćeg tima izašao kao pobednik.

Poslednju priliku na meču imao je Lil u četvrtom minutu sudijske nadoknade vremena, kada je udarac Perua sa ivice šesnaesterca završio za malo pored desne stative gola Zvezde.

Pobednik ovog dvomeča u osmini finala će igrati protiv Aston Vile ili Liona.

(Beta)

