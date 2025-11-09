Fudbaleri Crvene zvezde na gostovanju pobedili Spartak

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras na gostujućem terenu u Subotici Spartak 3:2, u 15. kolu Super lige Srbije.

Strelci za Zvezdu bili su Vasilije Kostov u 31. i 70. i Tebo Učena u 62. minutu.

Golove za Spartak postigli su Stefan Tomović iz penala u 64. i Kvaku Bonsu Esei u 69. minutu.

Zvezda je prva na tabeli sa 35 bodova, jednim više od drugoplasiranog Partizana. Spartak je na 15. mestu sa 13 poena.

U narednom kolu, Zvezda će u Ivanjici gostovati Javoru, dok će Spartak dočekati OFK Beograd.

Spartak je u devetom i 14. minutu zatresao mrežu Zvezde. Oba puta je strelac bio Olise, ali su oba gola poništena, Prvi zbog ofsajda, a drugi zbog igranja rukom.

Zvezda je povela u 31. minutu. Nakon centaršuta Milsona, Kostov je glavom pogodio dalji ugao gola Spartaka.

U 62. minutu crveno-beli su duplirali prednost. Nakon asistencije Bruna Duartea, Učena je iz neposredne blizine savladao golmana Spartaka Vulića.

Samo dva minuta kasnije Spartak je smanjio zaostatak. Nakon što je Leković u svom šesnaestercu oborio Čejića sudija Mitić je pokazao na „belu tačku“. Odgovornost je preuzeo Tomović i sigurnim udarcem zatresao mrežu.

U 69. minutu Spartak je izjednačio. Osei je iskoristio grešku Elšnika i doneo izjednačenje Spartaku.

Odmah u narednom napadu Zvezda je ponovo povela. Ponovo je Duarte bio asistent, ovoga puta je dobro uposlio Kostova sa leve strane, koji je iz neposredne blizine pogodio nebranjenu mrežu.

(Beta)

