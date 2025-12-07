Fudbaleri Crvene zvezde na svom terenu poraženi od Vojvodine

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su večeras na svom terenu u Beogradu od Vojvodine 0:1, u 18. kolu Super lige Srbije.

Vojvodina je do pobede stigla golom Njegoša Petrovića u 55. minutu. On je preciznim udarcem sa oko 20 metara savladao golmana Zvezde Mateusa.

Ovo je prvi prvenstveni poraz Zvezde na svom terene nakon više od osam godina.

Zvezda je na drugom mestu na tabeli sa 41 bodom, dva manje od prvoplasiranog Partizana. Vojvodina je na trećem mestu sa 36 bodova.

U Narednom kolu, Crvena zvezda će u Bačkoj Topoli gostovati TSC-u, dok će Vojvodina u Novom Sadu dočekati OFK Beograd.

(Beta)

