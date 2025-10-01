Fudbaleri Crvene zvezde otputovali u Porto, Milojević poveo 23 igrača

Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su danas u Porto, gde će u četvrtak igrati protiv istoimenog kluba u utakmici drugog kola Lige Evropa.

Meč između Crvene zvezde i Porta na programu je u četvrtak od 21 čas.

Trener beogradskih crveno-belih Vladan Milojević je na taj duel poveo ukupno 23 igrača, među kojima su i: Mateus, Ivan Guteša, Omri Glazer, Nikola Stanković, Jung Vu Seol, Rodrigao, Frenklin Tebo Učena, Miloš Veljković, Stefan Leković, Nair Tiknizjan, Adem Avdić i Mahmudu Bađo.

Spisak kompletiraju: Tomas Handel, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov, Mirko Ivanić, Felisio Milson, Vladimir Lučić, Nemanja Radonjić, Luka Zarić, Piter Olanjinka, Bruno Duarte i Marko Arnautović.

Crvena zvezda je u utakmici prvog kola Lige Evropa u Beogradu odigrala nerešeno protiv Seltika 1:1, dok je Porto na gostujućem terenu pobedio Salcburg 1:0.

(Beta)

