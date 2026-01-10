Fudbaleri Crvene zvezde pobedili Arau u prijateljskoj utakmici u Antaliji

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su danas u Antaliji švajcarski Arau 4:1, u prijateljskoj utakmici odigranoj u sklopu priprema za drugi deo sezone.

Prednost Zvezdi doneo je Marko Arnautović golom iz penala u 18. minutu, a vođstvo je uvećao Timi Maks Elšnik pogotkom u 38. minutu.

Treći gol za Zvezdu postigao je Vasilije Kostov u 55. minutu, a prvi za Arau Leon Frokaj u 67. minutu.

Konačan rezultat postavio je novi fudbaler Zvezde Džej Enem pogotkom u 87. minutu.

Beogradski crveno-beli su u svojoj prvoj prijateljskoj utakmici u Antaliji pobedili nemački Manhajm 2:0, dok će narednu odigrati u nedelju protiv mađarskog Debrecina.

