Fudbaleri Crvene zvezde pobedili Arau u prijateljskoj utakmici u Antaliji

Prednost Zvezdi doneo je Marko Arnautović golom iz penala u 18. minutu, a vođstvo je uvećao Timi Maks Elšnik pogotkom u 38. minutu.
Treći gol za Zvezdu postigao je Vasilije Kostov u 55. minutu, a prvi za Arau Leon Frokaj u 67. minutu.
Konačan rezultat postavio je novi fudbaler Zvezde Džej Enem pogotkom u 87. minutu.
Beogradski crveno-beli su u svojoj prvoj prijateljskoj utakmici u Antaliji pobedili nemački Manhajm 2:0, dok će narednu odigrati u nedelju protiv mađarskog Debrecina.
(Beta)
