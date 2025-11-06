Fudbaleri Crvene zvezde pobedili Lil u Ligi Evropa

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras u Beogradu Lil 1:0, u utakmici četvrtog kola Lige Evropa i ostvarili prvu pobedu ove sezone u tom takmičenju.

Zvezda je pobedila golom koji je Marko Arnautović postigao u 85. minutu iz jedanaesterca.

Zvezda je već na početku zapretila i posle kornera u četvrtom minutu imala je dve šanse. Prvo je pred golom šutirao Miloš Veljković, čiji je šut odbranio golman Berke Ozer, a zatim je pokušao i Arnautović, a golman francuske ekipe je ponovo bio siguran.

Domaći su imali inicijativu i napadali, šut Arnautovića bio je blokiran i dosuđen je korner, a u 14. minutu u gužvi pred golom gostujući fudbaleri uspeli su da se odbrane i sačuvaju svoju mrežu.

Tri minuta kasnije Lil je imao veliku priliku, Hamza Igaman je istrčao pred gol i prebacio golmana Mateusa, ali je lopta otišla pored stative.

Francuska ekipa se oslobodila pritiska i stvarala prilike, u 21. minutu sa distance je pokušao Nabil Bentaleb, ali je poslao loptu preko prečke, dok je četiri minuta kasnije Marijus Broholm šutirao pored gola.

U 28. miutu Kalvin Verdonk je iz slobodnog udarca šutirao preko gola domaćih.

Lil je više imao loptu i inicijativu, ali nije uspeo to da iskoristi pošto se Zvezda dobro branila. U 40. minutu dobro je po desnoj strani prošao Tijago Santos i dodao do Igamana, čiji je šut uspeo da blokira Tomas Handel.

Igaman je i u 44. minutu ponovo bio u prilici, a loptu je bez problema zaustavio golman crveno-belih.

Zvezda je dobro počela drugo poluvreme i napravila je nekoliko šansi. U 51. minutu Tebo Učena je pogodio stativu, a u nastavku akcije Mirko Ivanić šutirao je preko gola.

Dva minuta kasnije po levoj strani ubacio se Nair Tiknizjan, ali je pogodio spoljni deo mreže.

U 63. minutu Lil je izveo brzi napad i ponovo je Igaman bio u šansi, a golman Mateus je izašao na šut i dobro odbranio.

U 72. minutu poništen je gol Zvezde koji je postigao Vasilije Kostov, zbog ofsajda u kome se našao Arnautović, koji mu je dodao loptu. Kostov je bio u šansi i u 80. minutu, kada je šutirao pored gola, ponovo na dodavanje Arnautovića.

Domaći su se razigrali i bili opasniji, a u 83. minutu dosuđen je jedanaesterac, pošto je golman Ozer srušio Ivanića u šesnaestercu. Gol je postigao Arnautović u 85. minutu.

Tri minuta kasnije Zvezda je mogla da udvostriči prednost, ali je Milson sa oko 20 metara šutirao pored gola.

U 90. minutu golman Mateus odbranio je šut Olivijea Žirua, a u nastavku akcije Ajub Buadi pogodio je prečku. Do kraja nije bilo promene, pa su crveno-beli ostvarili prvu pobedu u Ligi Evropa.

Zvezda je prekinula niz od dva poraza u Ligi Evropa i na 24. mestu na tabeli ima četiri boda.

Lil je pretrpeo drugi uzastopni poraz i ima šest bodova na 15. mestu.

U petom kolu Zvezda će 27. novembra dočekati FCSB, nekadašnju Steauu, a Lil će biti domaćin Dinamu iz Zagreba.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com