Fudbaleri Crvene zvezde pobedili Mladost u Lučanima uz het-trik Kataija

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras na gostujućem terenu u Lučanima ekipu Mladosti 4:1, u utakmici petog kola Super lige Srbije.

Zvezda je povela u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena golom Vladimira Lučića, koji je nakon „duplog pasa“ sa Vasilijem Kostovim udarcem u gornji desni ugao gola Mladosti savladao golmana Sašu Stamenkovića.

Mladost je izjednačila u 67. minutu pogotkom Ognjena Bondžulića, koji je, nakon loše reakcije odbrane crveno-belih, uspeo da savlada golmana Omrija Glazera.

Zvezda je do vođstva ponovo došla u 78. minutu. Sudija Pavle Ilić dosudio je penal zbog igranja rukom defanzivca Mladosti Dušana Cvetinovića, a Aleksandar Katai je udarcem sa „bele tačke“ zatresao levu stranu mreže gola tima iz Lučana.

Katai je svoj drugi pogodak na utakmici postigao u 82. minutu, nakon sjajnog dugog dodavanja Rodrigaa.

Do het-trika je Katai došao u 87. minutu, nakon nešto lošije reakcije golmana Stamenkovića.

Gol za Zvezdu postigao je i 16-godišnji Aleksa Damjanović u šestom minutu, ali je on bio poništen zbog ofsajda.

Crvena zvezda je prva na tabeli sa 12 bodova iz četiri utakmice, dok je Mladost sedma sa pet bodova iz pet utakmica.

Crvena zvezda je odložila meč narednog kola protiv Čukaričkog, dok će Mladost u šestom kolu igrati na gostujućem terenu u Staroj Pazovi protiv OFK Beograda.

(Beta)

