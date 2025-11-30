Fudbaleri Crvene zvezde pobedili OFK Beograd

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras na gostujućem terenu u Zaječaru OFK Beograd 4:3, u 17. kolu Super lige Srbije.

Strelci za Zvezdu bili su Timi Maks Elšnik u 18, Vasilije Kostov u 24, Aleksandar Katai u 65. i Mirko Ivanić u 88. minutu.

Golove za domaći tim postigli su Džej Enem u 11. i Uroš Kabić u 19. i 79. minutu.

Zvezda je druga na tabeli sa 38 bodova, dva manje i utakmicom manje od prvoplasiranog Partizana. OFK Beograd je na devetom mestu sa 21 poenom.

U narednom kolu, Zvezda će dočekati Čukarički, dok će OFK Beograd

Poveo je OFK Beograd u 11. minutu. Diogo Bezer je prošao po levoj strani, uposlio na drugoj stativi Džeja Enema koji je u padu zatresao mrežu Zvezde.

u 18. minutu Zvezda je izjednačila. Nakon udarca Bruna Duarte lopta se odbila do noge Timija Maksa Elšnika koji je udarcem iz prve sa oko 10 metara poslao loptu u mrežu.

Samo minut kasnije OFK Beograd je ponovo stigao do prednosti. Kabić je udarcem sa oko 20 metara pogodio bliži ugao i doneo novo vođstvo domaćem timu.

Zvezda je ponovo izjednačila u 24. minutu, a strelac je bio Kostov, nakon asistencije Bruna Duartea.

U 65. minutu Zvezda je stigla do potpunog rezultatskog preokreta, a strelac je bio Katai nakon dobre solo akcije.

Kabić je u 79. minutu svojim drugim golom na meču doneo izjednačenje domaćem timu.

Konačan rezultat je postavio Mirko Ivanić pogotkom u 88. minutu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com