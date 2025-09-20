Fudbaleri Crvene zvezde pobedili Partizan u 177. večitom derbiju

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras na gostujućem terenu u Beogradu gradskog rivala, ekipu Partizana 2:1, u utakmici devetog kola Super lige Srbije, i time zauzeli prvo mesto na tabeli državnog prvenstva.

Prednost Crvenoj zvezdi u 177. „večitom“ derbiju doneo je Timi Maks Elšnik golom u 28. minutu, a vođstvo je uvećao Nemanja Radonjić pogotkom u 60. minutu.

Konačan rezultat postavio je napadač Partizana Jovan Milošević pogotkom u 74. minutu.

Pre početka utakmice održan je minut ćutanja, kako bi se odala počast nedavno preminulom nekadašnjem fudbaleru Crvene zvezde Dejanu Milovanoviću.

Utakmica je bila prekinuta nedugo nakon njenog početka, zbog dima koji je nastao usled bakljade navijača Partizana sa južne tribine.

Meč je ubrzo bio nastavljen. U prvih 15 minuta veći posed imala je ekipa Zvezde, a do dobre šanse i dalje nije došlo ni na jednoj strani.

Prvu nešto bolju priliku na utakmici imala je ekipa Zvezde u 19. minutu, kad je šut iz daljine Tomasa Handela završio pored desne stative gola Partizana.

Crno-beli su nakon šanse Hendela počeli dosta više da napadaju, pretežno po desnom krilu preko Dembe Seka. Ekipa Partizana je nakon prodora Senegalca uspela da stvori dve veoma nezgodne situacije za odbranu Zvezde u 22. i 23. minutu, ali su crveno-beli nakon gužvi u svom petercu uspeli da oba puta izbace loptu.

Zvezda je uspela da odbije nalet Partizana i da u 27. minutu opet zapreti šutom iz daljine Timija Maksa Elšnika, ali je golman Partizana Marko Milošević uspeo da odbrani njegov udarac boksovanjem.

Samo minut kasnije je ekipa Zvezde došla do vođstva. Marko Arnautović je nakon centaršuta iz kornera Handela glavom prosledio loptu do Mirka Ivanića, koji je nije bio markiran na drugoj stativi. Šut Ivanića odbranio je Milošević, ali je Elšnik prvi došao do odbitka i sa veoma male udaljenosti ubacio loptu u nebranjenu mrežu gola crno-belih.

Crno-beli su i nakon gola Zvezde nastavili da pretežno napadaju po desnom krilu preko Seka, čiji je udarac u 30. minutu sigurno odbranio golman Zvezde Mateus Lima Magaljaeš.

Zvezda je u 38. minutu došla do sjajne šanse za drugi pogodak, ali je Milošević uspeo da u situaciji „jedan na jedan“ odbrani udarac Aleksandra Kataija.

Do kraja prvog poluvremena je više napadala ekipa Partizana, ali bez konkretne šanse, pa je Crvena zvezda na pauzu otišla sa vođstvom 1:0.

Ekipa Partizana je i na početku drugog poluvremena nastavila da napada u pokušaju da dođe do izjednačujućeg pogotka, dok su crveno-beli svoju šansu više vrebali iz kontranapada. Uprkos odlučnošću da igra ofanzivno, ekipa Partizana nije uspela da stvori dobru priliku za pogodak.

Crveno-beli su nakon dobrih odbrambenih reakcija kod napada Partizana, u 60. minutu došli do svog drugog gola, koji je postigao Nemanja Radonjić. Lopta je do Radonjića došla uz pomoć odbitka nakon pokušaja dodavanja Mirka Ivanića, a krilni napadač crveno-belih je potom uspeo da sa male udaljenosti savlada Miloševića.

Crno-beli su nastavili da napadaju i u 69. minutu došli do svoje najbolje šanse u dotadašnjem delu utakmice. Sek je uputio udarac iz daljine u donji levi ugao gola Zvezde, ali je Mateus uspeo da ga odlično odbrani.

Ekipa Partizana je nakon dugog perioda ofanzivne igre do gola konačno došla u 74. minutu. Mario Jurčević je odličnim dodavanjem u petercu Zvezde pronašao Jovana Miloševića, koji je visokim udarcem zatresao mrežu gola crveno-belih.

Crno-beli su nastavili da vrše pritisak na zadnju liniju Zvezde, naročito preko levog krila i Jurčevića, ali je narednu sjajnu šansu za pogodak imala ekipa Zvezde u 85. minutu. Bruno Duarte je nakon dodavanja Ivanića imao šut sa pet metara, dok je golman Milošević bio na zemlji, ali je Janis Karabeljov u poslednjem trenutku uspeo da sa gol linije izbaci loptu za korner.

Do kraja utakmice viđene su dve dobre šanse u nadoknadi vremena. Stativa Ivanića na jednoj strani, a na drugoj strani odbrana Mateusa na šut Dušana Jovanovića, nakon kog je ipak bio dosuđen ofsajd. Do promene rezultat nije došlo, pa je Zvezda u 177. „večitom“ derbiju pobedila 2:1.

Crveno-beli su prvi na tabeli sa 21 bodom iz sedam utakmica, dok je Partizan drugi sa 19 bodova iz osam mečeva.

Crvena zvezda će u narednom kolu u Beogradu dočekati Radnički iz Kragujevca, dok će Partizan igrati na gostujućem terenu u Staroj Pazovi protiv OFK Beograda.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com