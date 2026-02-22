Fudbaleri Crvene zvezde pobedili Partizan u 178. večitom derbiju

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras na svom terenu u Beogradu gradskog rivala, ekipu Partizana 3:0, u utakmici 24. kola Super lige Srbije.

Prednost Zvezdi u 178. „večitom“ derbiju doneo je Vasilije Kostov golom u petom minutu nadoknade prvog poluvremena, a vođstvo je uvećao Marko Arnautović pogotkom u 56. minutu.

Konačan rezultat postavio je Aleksandar Katai pogotkom u 77. minutu.

Gol koji je postigao napadač Partizana Andrej Kostić u 71. minutu, koji je usledio odmah nakon što je golman Zvezde Mateus odbranio šut iz penala Milana Vukotića, poništen je nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije.

Nakon mirnih uvodnih pet minuta utakmice, prvu dobru šansu imala je ekipa Zvezde u šestom minutu, kad je šut Aleksandra Kataija u donji levi ugao gola Partizana odbranio golman Marko Milošević.

Lopta je nakon odbrane Miloševića izašla za korner, a pre njegovog izvođenja usledio je kratak prekid igre zbog toga što su navijači Partizana ubacivali pirotehnička sredstva na teren.

Odmah nakon što je igra nastavljena, crveno-beli su imali još dve dobre prilike za pogodak udarcima glavom posle centaršuteva iz kornera. Rade Krunić je uputio prvi, koji je Milošević uspeo da odbrani i izbaci loptu za novi korner, nakon čijeg izvođenja je defanzivac Zvezde Miloš Veljković svoj šut glavom poslao preko gola crno-belih.

Ekipa Partizana je potom u 12. minutu došla do svoje prve dobre prilike za pogodak. Nakon dobrog pritiska na zadnju liniju Zvezde, Demba Sek je uspeo da oduzme loptu Strahinji Erakoviću na 16 metara od gola crveno-belih. Kapiten Partizana Vanja Dragojević je prvi došao do druge lopte, ali je njegov udarac iz kaznenog prostora Zvezde nogom odbranio golman crveno-belih Mateus.

Nakon šanse Dragojevića usledio je miran period igre, koji je u 27. minutu prekinula ekipa Zvezde. Crveno-beli su sjajno kombinovali, Nair Tiknizjan je uspeo da u petercu Partizana centaršutem pronađe Marka Arnautovića, čiji udarac glavom je odbranio Milošević.

Ekipa Zvezde je potom preuzela inicijativu, ali su crno-beli uspeli da dobro brane svoj gol i da u 43. minutu zaprete šutom iz daljine Seka, koji je Mateus sigurno odbranio.

Crveno-beli su ipak ubrzo uspeli da probiju odbranu Partizana i da u petom minutu nadoknade prvog poluvremena dođu do vođstva pogotkom Vasilija Kostova. Katai je nakon odličnog driblinga po levom krilu centaršutem u sredini kaznenog prostora crno-belih pronašao Kostova, koji je glavom savladao golmana Miloševića.

Odmah nakon pogotka Kostova, sudija Pavle Ilić je svirao za kraj prvog poluvremena, nakon kog su crveno-beli imali prednost 1:0.

Na samom početku drugog poluvremena usledio je kratak prekid igre zbog bakljade i vatrometa navijača Crvene zvezde.

Ekipa Zvezde je drugo poluvreme započela sa dve odlične šanse. Prvo je udarac Kostova iz kaznenog prostora Partizana u 50. minutu nogom odbranio Milošević, da bi Arnautović dva minuta kasnije iz praktično iste pozicije uputio šut koji je na sličan način ponovo odbranio golman crno-belih.

Crveno-beli su ubrzo potom, u 56. minutu uvećali svoje vođstvo, a pogodak je postigao Arnautović, koji je preciznim udarcem iz daljine u donji desni ugao gola Partizana savladao Miloševića.

Nakon gola Arnautovića, usledio je osmominutni prekid, zbog toga što su navijači Partizana počeli da pale sedišta na južnoj tribini stadiona „Rajko Mitić“.

Nedugo nakon nastavka igre, sudija Ilić je u 70. minutu dosudio penal za Partizan. Ilić je nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije utvrdio da je Kostov faulirao defanzivca Partizana Nikolu Simića u svom kaznenom prostoru.

Jedanaesterac za Partizan izveo je Milan Vukotić, čiji je šut sa „bele tačke“ odbranio Mateus. Nakon odbrane golmana Zvezde do lopte je prvi došao napadač crno-belih Andrej Kostić, koji je ubacio loptu u mrežu crveno-belih.

Posle pogotka Kostića usledio je još jedan prekid zbog VAR provere, kojom je utvrđeno da je Kostić ušao u kazneni prostor Zvezde pre udarca Vukotića sa „bele tačke“ zbog čega je pogodak Partizana poništen.

Ekipa Zvezde je potom u 77. minutu došla do svog trećeg gola. Crveno-beli su izveli sjajnu akciju, Arnautović je pronašao Kostova, strelac prvog pogotka je potom petom ostavio loptu za Kataija, koji je preciznim udarcem zatresao mrežu gola crno-belih.

Do kraja utakmice nije viđen nijedan dodatan pogodak. Igrači Partizana su pokušavali da dođu do gola, ali bezuspešno, dok je najbolju šansu za Zvezdu u šestom minutu nadoknade drugog poluvremena imao Džej Enem, čiji je šut iz dobre pozicije odbranio Milošević.

Crvena zvezda je prva na tabeli Super lige Srbije sa 57 bodova, četiri više od druplasiranog Partizana.

Crveno-beli će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Kragujevcu protiv Radničkog 1923, dok će Partizan dočekati OFK Beograd.

(Beta)

