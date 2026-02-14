Fudbaleri Crvene zvezde pobedili Železničar u Super ligi Srbije

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su danas na gostujućem terenu u Pančevu Železničar 3:0, u utakmici 23. kola Super lige Srbije.

Prednost Zvezdi doneo je Marko Arnautović golom u 29. minutu. Vasilije Kostov je uputio centaršut iz kornera, Miloš Veljković je uspeo da doturi loptu do Arnautovića, koji je iz peterca Železničara savladao golmana Zorana Popovića.

Vođstvo Zvezde uvećao je Kostov pogotkom u 59. minutu. Akcija je započeta izvođenjem gol-auta. Crveno-beli su dodavanjem po zemlji jako lako uspeli da probiju presing igrača Železničara i dođu do kaznenog prostora svog rivala. Arnautović je petom pronašao Kostova, čiji je udarac nakon odbitka od defanzivca Železničara Nemanje Vidojevića zatresao mrežu tima iz Pančeva.

Konačan rezultat je u 74. minutu, svojim drugim pogotkom na utakmici, postavio Kostov, koji se najbolje snašao u petercu Železničara nakon oštrog centrašuta Daglasa Ovusua.

Crvena zvezda je prva na tabeli sa 54 boda, jednim više od drugoplasiranog Partizana, dok je Železničar četvrti sa 37 bodova.

Crveno-beli će u narednom kolu na svom terenu u Beogradu dočekati gradskog rivala, ekipu Partizana, dok će Železničar igrati na gostujućem terenu u Zaječaru protiv OFK Beograda.

(Beta)

